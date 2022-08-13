Санкції проти Росії навіть не дорівнюють санкціям проти Ірану, - британський парламентар Брайант
Член парламенту Великої Британії від Лейбористської партії Кріс Брайант вважає, що санкції проти Росії не є досить ефективними
Таку думку він висловив в етері програми "Студія Захід з Антіном Борковським" на телеканалі "Еспресо".
"По-перше, попри дії Володимира Путіна по відношенню як до російського, так і до українського народу, Росія в рамках Будапештського меморандуму гарантувала територіальну цілісність України й своє слово порушила. Насправді важливо, щоб сьогодні усі європейські країни-підписанти та члени НАТО, були на боці України. Щодо Великої Британії, то не важливо хто при владі - лейбористи чи консерватори, наша позиція незмінна - ми з Україною", - пояснив Брайант
Політик наголосив, що санкції проти Росії повинні бути потужнішими та масштабними.
"Я дуже критично ставлюся до британського та інших урядів ще з 2014 року, тому що вторгнення в Україну відбулося саме тоді, а не цьогоріч. І якби тодішнє вторгнення сприйняли більш серйозно, запровадивши суворіші санкції, то можливо у Путіна і не розвинулись би амбіції такого масштабу. І все ж ми досі не наклали достатніх санкцій проти Росії. Нинішні санкції навіть не дорівнюють санкціям проти Ірану, хоча без сумніву вони мали б бути ще сильнішими. І все ж, дуже багато країн все ще залежні від російського газу і нафти. Деякі країни, такі як Індія, користуються моментом, щоб здешевити газ і нафту, і цьому потрібно покласти край. Оскільки з таким явним піратством чи бандитизмом миритися аж ніяк не можна", - додав він.
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