Данія могла сама використовувати ці системи, але мудро і благородно передала їх ЗСУ, - Резніков про САУ CAESAR
У п'ятницю, 28 квітня, стало відомо, що обіцяні САУ CAESAR від Данії вже в Україні
Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.
"Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх ЗСУ через значну загрозу, яку становить для Європи в цілому російська агресія проти України. Також наші данські друзі беруть участь в організації тренувань наших бійців. Наші артилеристи цінують маневровість і точність цих гаубиць. Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк CAESAR", - пише міністр оборони.
- Вранці 28 квітня повідомлялось, що ЗСУ отримали самохідні артилерійські установки Caesar від Данії: вони вже стають на бойове чергування.
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