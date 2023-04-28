Данія могла сама використовувати ці системи, але мудро і благородно передала їх ЗСУ, - Резніков про САУ CAESAR

Про це повідомив міністр оборони України Олексій Резніков.

"Данія мала намір використовувати ці системи для своєї армії, але мудро і благородно вирішила передати їх ЗСУ через значну загрозу, яку становить для Європи в цілому російська агресія проти України. Також наші данські друзі беруть участь в організації тренувань наших бійців. Наші артилеристи цінують маневровість і точність цих гаубиць. Завдяки нашим партнерам у Франції та Данії Україна має другий у світі за величиною артилерійський парк CAESAR", - пише міністр оборони.

CAESARs from ???????? are in ????????!

Thank you to @folketinget @Statsmin @denmarkdotdk and the Danish people.

Sincere gratitude to @Forsvarsmin & ministers @mfMorten @JakobElleman, @troelslundp for their personal support.

Also grateful to our French partners and to my colleague @SebLecornu… pic.twitter.com/cenkpI1x72 — Oleksii Reznikov (@oleksiireznikov) April 28, 2023