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Сайт Європарламенту зазнав кібератаки після визнання Росії спонсором тероризму

23 листопада, 2022 середа
19:05
Світ російські хакери

Президент Європарламенту Роберта Мецола заявила, що сайт ЄП зазнав кібератаки з боку прокремлівських хакерів

Трапилося це після того, як Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму, повідомила Роберта Мецола у твітері.

"Прокремлівське угруповання взяло на себе відповідальність. Наші ІТ-експерти протистоять цьому та захищають наші системи. Це після того, як ми проголосили Росію державою-спонсором тероризму", - йдеться у її повідомленні.

  • Нагадаємо, 23 листопада 2022 року депутати Європарламенту проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися
  • 21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців

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Росія
ЄС
хакерські атаки
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