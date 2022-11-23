Сайт Європарламенту зазнав кібератаки після визнання Росії спонсором тероризму

Трапилося це після того, як Європарламент визнав Росію державою-спонсором тероризму, повідомила Роберта Мецола у твітері.

"Прокремлівське угруповання взяло на себе відповідальність. Наші ІТ-експерти протистоять цьому та захищають наші системи. Це після того, як ми проголосили Росію державою-спонсором тероризму", - йдеться у її повідомленні.

Нагадаємо, 23 листопада 2022 року депутати Європарламенту проголосували за визнання Росії державою-спонсором тероризму. Резолюцію підтримали 494 європарламентарі, 58 були проти, 44 утрималися

21 листопада парламентська асамблея НАТО визнала Росію державою-терористом і закликала створити спеціальний міжнародний трибунал для покарання російських злочинців