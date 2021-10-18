СБУ допитала бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування території
Служба безпеки України (СБУ) допитала бойовика так званої "Луганської народної республіки" ("ЛНР"), який розвідував позиції Збройних сил України (ЗСУ) під виглядом розмінування території
Про це у Facebook повідомила пресслужба СБУ.
Згідно з повідомленням, СБУ допитала бойовика "ЛНР", якого раніше було затримано на лінії розмежування. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позиції ЗСУ.
У пресслужбі зазначили, що бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки не мав права знаходитися на цій території. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки, на якій планується відкрити пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.
Співробітники СБУ встановили, що зловмисник є учасником одного з підрозділів "шостого окремого мотострілкового козачого полку імені атамана Матвія Платова народної міліції ЛНР". Зловмисник є виходцем з Алчевська, колишній кримінальникк, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства у 2010 році. У 2014 році він вступив до бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Він обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.
Зазначається, що під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню (СЦКК).
У відомстві нагадали, що співробітникам СЦКК заборонено носити із собою зброю.
Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
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