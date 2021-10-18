СБУ допитала бойовика "ЛНР", який розвідував позиції ЗСУ під виглядом розмінування території

Про це у Facebook повідомила пресслужба СБУ.



Згідно з повідомленням, СБУ допитала бойовика "ЛНР", якого раніше було затримано на лінії розмежування. Чоловік був озброєний вогнепальною зброєю та здійснював розвідку залишених позиції ЗСУ.



У пресслужбі зазначили, що бойовик грубо порушив досягнуті домовленості, оскільки не мав права знаходитися на цій території. Його завданням, погодженим у рамках Тристоронньої контактної групи, мало бути розмінування сусідньої ділянки, на якій планується відкрити пункт пропуску з тимчасово окупованими територіями.



Співробітники СБУ встановили, що зловмисник є учасником одного з підрозділів "шостого окремого мотострілкового козачого полку імені атамана Матвія Платова народної міліції ЛНР". Зловмисник є виходцем з Алчевська, колишній кримінальникк, який підозрюється в скоєнні умисного вбивства у 2010 році. У 2014 році він вступив до бандформування "Брянка СССР". Згодом "служив" у мінометному взводі та брав активну участь у спротиві силам АТО/ООС на Луганщині. Він обстрілював з міномету позиції українських військових у Попасній та Золотому.



Зазначається, що під час затримання фігурант мав при собі пістолет ПМ з двома спорядженими магазинами, військовий квиток та посвідчення Спеціального центру контролю та координації припинення вогню (СЦКК).



У відомстві нагадали, що співробітникам СЦКК заборонено носити із собою зброю.



Слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру у створенні непередбачених законом воєнізованих або збройних формувань. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



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