Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що організатором ботоферми виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення.

"Там він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет. Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Середня вартість одного боту – 200 грн", - ідеться у повідомленні.

Слідчі встановили, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його клієнтами були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.

Боти потрібні були агресору для поширення дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони.

Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціалізоване обладнання та 3 тисячі SIM-карток.

Зазначається, що зрадника затримано та наразі йому обирають міру запобіжного заходу - тримання під вартою.

