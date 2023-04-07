СБУ ліквідувала ботоферму, що створила більше 3 тисяч фейкових акаунтів
У Кропивницькому затримали організатора ворожої ботоферми, який згенерував більше трьох тисяч акаунтів в соцмережах. Зловмисник планував заробити на цьому близько півмільйона гривень
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що організатором ботоферми виявився переселенець із Запоріжжя, який переїхав на Кіровоградщину після початку повномасштабного вторгнення.
"Там він розпочав масово створювати анонімні акаунти у соцмережах і продавати їх через даркнет. Відповідне обладнання встановив в орендованій квартирі одного зі спальних районів обласного центру. Середня вартість одного боту – 200 грн", - ідеться у повідомленні.
Слідчі встановили, що зловмисник створив майже 3 тис. фейкових акаунтів, які планував продати на загальну суму більше ніж пів мільйона грн. Основними його клієнтами були представники російських спецслужб, а також підконтрольні їм прокремлівські пропагандисти.
Боти потрібні були агресору для поширення дезінформації нібито від імені українських громадян про ситуацію на фронті, а також для спроб дискредитації підрозділів Сил оборони.
Під час обшуку в орендованій квартирі фігуранта правоохоронці виявили комп’ютерну техніку, спеціалізоване обладнання та 3 тисячі SIM-карток.
Зазначається, що зрадника затримано та наразі йому обирають міру запобіжного заходу - тримання під вартою.
- СБУ затримала трьох зрадників, які в інтернеті підтримували ПВК Вагнера, дискредитували ЗСУ та закликали до захоплення України. Двоє з них виявилися жителями Бучі та Маріуполя.
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