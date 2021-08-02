СБУ нейтралізувала контрольований нардепом "силовий осередок" проросійського ГО
СБУ заблокувала діяльність "силового осередку" проросійського громадського об'єднання, контрольованого народним депутатом України
Про це повідомляє пресслужба СБУ
"СБУ запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України. Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську блоковано діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті", - повідомляє спецслужба.
За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокацій для розхитування ситуації в країні.
Правоохоронці встановили, що у березні 2021 року лідер групи та її активні учасники завдали ножем тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", злочин мав спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.
Під час процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та в офісному приміщенні громадського об' єднання правоохоронці виявили холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів, інструкцію з підготовки до радикальних дій проти ідеологічних опонентів і велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.
Видання hromadske та LB.ua повідомляють із посиланням на власні джерела, що йдеться про контрольовану депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою організацію "Патріоти - За життя!".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.67Продаж 32.05
- Актуальне
- Важливе