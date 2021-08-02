СБУ нейтралізувала контрольований нардепом "силовий осередок" проросійського ГО

Про це повідомляє пресслужба СБУ



"СБУ запобігла спробам розхитування суспільно-політичної ситуації у східних регіонах України. Під час спецоперації у Харкові, Сєвєродонецьку та Лисичанську блоковано діяльність угруповання, причетного до вчинення тяжких злочинів на ідеологічному підґрунті", - повідомляє спецслужба.



За даними досудового розслідування, угруповання спеціалізувалося на вчиненні злочинів і провокацій для розхитування ситуації в країні.



Правоохоронці встановили, що у березні 2021 року лідер групи та її активні учасники завдали ножем тяжких тілесних ушкоджень ідеологічному опоненту. За задумом "кураторів", злочин мав спровокувати загострення політичної обстановки і масові порушення громадського порядку.



Під час процесуальних дій за місцями проживання зловмисників та в офісному приміщенні громадського об' єднання правоохоронці виявили холодну зброю, яку могли використовувати для вчинення тяжких злочинів, інструкцію з підготовки до радикальних дій проти ідеологічних опонентів і велику партію канабісу та обладнання для його вирощування.



Видання hromadske та LB.ua повідомляють із посиланням на власні джерела, що йдеться про контрольовану депутатом від ОПЗЖ Іллею Кивою організацію "Патріоти - За життя!".



Нагадаємо, раніше Кива в ефірі російського державного "Першого каналу" заявив, що восени "люди почнуть активно виходити на вулицю".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb