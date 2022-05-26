Про це СБУ повідомила в телеграмі.

"За матеріалами СБУ підозру отримав "гауляйтер" росіян на тимчасово окупованій частині Запорізької області Євген Балицький. Цей колишній нардеп-регіонал, який у 2020 році був обраний депутатом обласної ради від ОПЗЖ, сприйняв вторгнення РФ як шанс реалізувати власні політичні амбіції", - ідеться в заяві.

Він не лише перейшов на бік окупантів, але й заручився їхньою підтримкою щодо силового захоплення влади в регіоні. За допомогою росіян колаборант змусив працівників місцевого самоврядування та комунальних підприємств визнати себе керівником "військово-цивільної адміністрації Запорізької області".

Також депутат критикував владу України й готував "урочистості" до Дня перемоги. Крім того, він видав "розпорядження" "О временной организации общественного порядка", згідно з яким мешканці мали сформувати "громадські загони" для виявлення антиросійської діяльності.

Чоловіку оголосили підозру в держзраді. Йому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

26 травня ДБР заочно оголосило підозру в держзраді депутату Херсонської обларади й "очільнику" окупаційної митниці області.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb