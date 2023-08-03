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СБУ оголосила підозру віцегубернатору Калінінградської області РФ, який очолював "уряд" на окупованій Херсонщині

3 серпня, 2023 четвер
12:35
Кримінал Сергій Єлісєєв

Служба безпеки повідомила про підозру російському віцегубернатору Калінінградської області Сергію Єлісєєву. Він майже пів року очолював "уряд" окупаційної адміністрації на Херсонщині

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Єлісєєв - колишній співробітник ФСБ, входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва Росії.

На момент повномасштабного вторгнення в Україну підозрюваний працював першим заступником губернатора Калінінградської області. А потім був відряджений до Херсона, де виконував вказівки Москви щодо придушення руху опору та формування кремлівського режиму.

"Серед основних завдань Єлісєєва була підготовка незаконного референдуму щодо "приєднання" Херсонщини до складу рф та забезпечення потрібного кремлю "підрахунку голосів", - йдеться у повідомленні.

За даними слідства, за відсутності "на робочому місці" гауляйтера Сальдо російський чиновник виконував його "обов’язки" і керував місцевими окупаційними органами.

Напередодні звільнення Херсона, за даними СБУ, Єлісєєв спільно зі своїми поплічниками переправився на лівобережну частину області, а згодом виїхав до Росії. І вже в грудні 2022 року знову отримав посаду в уряді Калінінградської області.

Слідчі Служби безпеки повідомили Єлісєєву про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України:

  • ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії рф проти України, глорифікація її учасників);
  • ч. 6 ст. 111-1 (організація та активна участь в заходах політичного характеру у співпраці з державою-агресором та його окупаційною адміністрацією, спрямованих на підтримку держави-агресора, її окупаційної адміністрації).

На сьогодні Єлісєєв перебуває під санкціями багатьох європейських країн і США. Також він переховується від правосуддя, тому наразі тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • Служба безпеки України повідомила про підозру за трьома статтями пропагандисту російських телеканалів, уродженцю Донецької області Андрію Руденку, який виправдовував збройну агресію РФ та закликав до змін кордонів України
Україна
Росія
СБУ
Херсонщина
Війна з Росією
окупанти
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