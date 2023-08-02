Виправдовував збройну агресію РФ та закликав до змін кордонів України: проросійському воєнкору оголосили підозру
Служба безпеки України повідомила про підозру за трьома статтями пропагандисту російських телеканалів, уродженцю Донецької області Андрію Руденку, який виправдовував збройну агресію РФ та закликав до змін кордонів України
Про це інформує пресцентр СБУ.
За даними слідства, уродженець Донеччини є відомим проросійським спецкореспондентом федерального державного унітарного підприємства держави-агресора - "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания".
СБУ зазначає, що фігурант входить до так званого пулу журналістів Кремля і регулярно вихваляє загарбницьку політику Путіна.
За даними слідства, Руденко ще у 2014 році, проживаючи у Донецьку, одним із перших підтримав окупацію міста. Тоді він активно висловлював власні прокремлівські погляди під час вуличних акцій та перед камерами росЗМІ. Згодом його включили до штату спеціальних кореспондентів кремлівського медіахолдингу "ВДТРК", де він займався підготовкою замовних сюжетів із тимчасово захопленого Донбасу.
Від початку повномасштабного вторгнення Росії в України Руденко виконував завдання Москви як воєнний кореспондент центральних телеканалів РФ у тимчасово окупованих районах Донецької області. Підозрюваний займався виготовленням і розповсюдженням матеріалів, які містили публічні заклики до дій, спрямованих на ведення агресивної війни проти нашої держави, зокрема із застосуванням ядерної зброї.
Крім того, у власному телеграм-каналі із загальною аудиторією понад 300 тис. користувачів пропагандист закликав до якнайшвидшого "приєднання" тимчасово окупованої частини України до складу Росії.
Ініційовані Службою безпеки експертизи підтвердили факти підривної діяльності фігуранта на користь країни-агресора. Тож на підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили Руденку про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України.
Йдеться, зокрема, про посягання на територіальну цілісність і недоторканність України, виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників та колабораційну діяльність.
Оскільки пропагандист нині перебуває в Росії та на тимчасово окупованій території України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.
Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.
- 18 липня Служба безпеки України повідомила про нову підозру колишньому директору та ведучому пропагандистського телеканалу Russia Today, який у жовтні 2022 року закликав вчиняти геноцид над українськими дітьми.
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