Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що Служба безпеки задокументувала нові злочини ексдиректора з мовлення російського телеканалу "Russia Today" Антона Кузнєцова-Красовського, який закликав до геноциду українців.

В одному з ефірів своєї авторської програми він публічно закликав топити й спалювати українських дітей. Цей сюжет вийшов у телевипусках Russia Today, а також на власних каналах російського пропагандиста в YouTube і Telegram, на які підписані декілька сотень людей.

На підставі цих фактів слідчі Служби безпеки повідомили Кузнєцову-Красовському про нову підозру за статтею Кримінального кодексу України про публічні заклики до геноциду - умисно вчиненому діянні з метою повного або часткового знищення національної та етнічної групи шляхом позбавлення життя членів такої групи.

"Оскільки злочинець переховується від правосуддя за кордоном, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності", - додали в СБУ.

Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

На Russia Today закликали "топити українських дітей"

У жовтні 2022 року російський пропагандист Антон Кунєцов-Красовський в ефірі своєї програми на каналі Russia Today заявив, що українських дітей треба топити або спалювати.

"А прямо топити їх (українських дітей, - ред.) треба було в Тисині. Прямо там, де плине кача. Прямо топити цих дітей, топити, прямо в Тисині", - казав він.

Також пропагандист робив огидні коментарі про зґвалтування російськими солдатами жінок в Україні та говорив, що України не повинно існувати, а українців, які чинять опір Росії, слід розстрілювати.

Згодом міністр закордонних справ Дмитро Кулеба опублікував це відео у Twitter та закликав уряди, які досі не заборонили канал Russia Today, переглянути цей уривок.

"Ось на чиєму ви боці, якщо дозволяєте RT працювати у ваших країнах. Агресивне підбурювання до геноциду (ця людина постане за це перед судом), нічого спільного зі свободою слова. Час заборонити RT у всьому світі!" - наголосив він.

За матеріалами СБУ, в лютому 2023 року російського пропагандиста Красовського було засуджено до 5 років ув’язнення з конфіскацією майна.

У понеділок, 17 липня, уряд Великої Британії запровадив нові санкції проти росіян, які причетні до незаконного вивезення дітей з території України. До списку входив і ексдиректор Russia Today Антон Кунєцов-Красовський. В уряді Британії наголосили, що обмеження проти пропагандиста ввели за поширення інформації, спрямованої на розпалювання насильства та ненависті до української народу.