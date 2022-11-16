Оголошення про розшук опублікували на сайті Служби безпеки України.

Лідера Чечні Рамзана Кадирова оголошено особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Його звинувачують за двома статтями: ст. 110 ч. 3 та ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України.

Стаття 110 звучить як "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Частина 3 цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або ж без неї.

Стаття 437 звучить як "планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Згідно з частиною 2 цієї статті ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.

Експерти Інституту вивчення війни вважають російського диктатора Володимира Путіна залежним від сил в Україні фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.

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