СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук: санкція статті передбачає від 10 років до довічного ув'язнення
СБУ оголосила Рамзана Кадирова в розшук за двома статтями: посягання на територіальну цілісність і недоторканність України й планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни
Оголошення про розшук опублікували на сайті Служби безпеки України.
Лідера Чечні Рамзана Кадирова оголошено особою, яка переховується від органів досудового розслідування. Його звинувачують за двома статтями: ст. 110 ч. 3 та ст. 437 ч. 2 Кримінального кодексу України.
Стаття 110 звучить як "посягання на територіальну цілісність і недоторканність України". Частина 3 цієї статті передбачає позбавлення волі на строк від десяти до п’ятнадцяти років або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна або ж без неї.
Стаття 437 звучить як "планування, підготовка, розв'язування та ведення агресивної війни". Згідно з частиною 2 цієї статті ведення агресивної війни або агресивних воєнних дій передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років.
- Експерти Інституту вивчення війни вважають російського диктатора Володимира Путіна залежним від сил в Україні фінансиста групи Вагнера Євгена Пригожина і чеченського лідера Рамзана Кадирова.
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