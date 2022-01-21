СБУ отримала повідомлення про замінування восьми ТРЦ Києва
На пошту Служби безпеки України надійшло повідомлення про замінування восьми столичних ТРЦ
Про це передають Вартові.Еспресо.
Зазначається, що близько 21:00 21 січня на електронну пошту СБУ надійшов лист про замінування восьми торгівельно-розважальних центрів Києва.
Евакуація наразі не проводиться.
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