СБУ отримала повідомлення про замінування восьми ТРЦ Києва

Про це передають Вартові.Еспресо.

Зазначається, що близько 21:00 21 січня на електронну пошту СБУ надійшов лист про замінування восьми торгівельно-розважальних центрів Києва.

Евакуація наразі не проводиться.



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