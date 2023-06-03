СБУ оголосила підозру посадовцю Херсонської ОВА, який працював на РФ

Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

Зазначається, що під час тимчасової окупації Херсону посадовець добровільно погодився увійти до створеного росіянами "головного управління міністерства внутрішніх справ Херсонської області".

Там його призначили "старшим експертом відділення бухгалтерських і фінансово-аналітичних експертиз експертно-криміналістичного центру".

Він займався підготовкою так званих "експертиз фінансової діяльності підприємств". "Експертизи" потрібні були для фабрикування справ проти патріотично налаштованих власників українських компаній на захопленій частині регіону.

Фото: СБУ

Також правоохоронці встановили, що під час перебування в лавах окупаційного органу посадовець їздив до Москви на "курси підвищення кваліфікації". Після визволення обласного центру він спочатку заховався, та згодом знову влаштувався до місцевої ОВА.

Під час обшуків за адресою його проживання правоохоронці виявили:

роздруковані закони, накази та інструкції мвс рф із питань організації підготовки судових експертиз в експертно-криміналістичних підрозділах органів внутрішніх справ росії

документи, які підтверджують його стажування в Москві.

Правоохоронці повідомили чоловіку про підозру за ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність, добровільне зайняття громадянином України посади в незаконних правоохоронних органах, створених на тимчасово окупованій території) Кримінального кодексу.

Суд обрав йому запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину. Зловмиснику загрожує до 15 років тюрми.