СБУ повідомила про підозру командиру російських десантників, за наказом якого розстріляли мирних людей у Бучі
Російському підполковнику Олександру Досягаєву, який отримав звання "Героя Росії" за воєнні злочини, зокрема розстріл цивільних на Київщині, СБУ повідомила про підозру
Про це повідомляє Служба безпеки України.
"Служба безпеки ідентифікувала ще одного командира російської армії, який здійснював воєнні злочини на території України. Встановлено, що цей фігурант віддав наказ розстріляти чотирьох цивільних мешканців Бучі", - йдеться у повідомленні.
Правоохоронці встановили, що зловмисником є підполковник Олександр Досягаєв – командир 2-го батальйону 104-го полку 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ РФ.
На початку березня 2022 року він керував діями ворожих десантників, які захопили Бучу. Підпорядкований йому підрозділ брав активну участь у "зачистках" та фільтраційних заходах, спрямованих на придушення руху опору та залякування мешканців.
За даними слідства, у ході одного з таких каральних заходів за наказом свого командира ворожі десантники впродовж двох годин розстріляли на проїжджій частині 4-х мирних мешканців, в результаті чого від множинних вогнепальних поранень загинули місцевий житель і троє волонтерів, які проїжджали повз на власному авто.
Після деокупації Київщини вище військово-політичне керівництво РФ нагородило Досягаєва "Орденом Мужності" та зіркою "Героя Росії".
СБУ повідомила Досягаєву про підозру за порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).
Наразі перевіряється інформація про можливу загибель Досягаєва на війні в Україні, проте його смерть не є підставою для припинення розслідування і встановлення всіх співучасників злочину, зазначили в СБУ.
- Командиру одного з підрозділів та військовому російської армії, які під час окупації Чернігівщини розстріляли трьох братів та закопали тіла в ямі, заочно повідомили про підозру.
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