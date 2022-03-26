СБУ просить журналістів не вести трансляції з місць вибухів і попереджає про кримінальну відповідальність за це
Такі дії іноземних репортерів можуть кваліфікуватись, як шпигунство, а місцевих – як державна зрада
Про це під час брифінгу по результату обстрілів у Львові розповіла речниці СБУ у Львівській області Роксолана Яворська, інформує Еспресо.TV
"СБУ та Міноборони України неодноразово закликало вас, а зараз ми наполегливо рекомендуємо, не робити фото- та відеофіксацію з місць влучання. Адже є мирне населення і можуть загинути люди від ваших публікацій і прямих ефірів. Ви корегуєте вогонь ворога. Не допустіть смертей мирного населення. Особливо нагадую, що ваша інформація може підпадати під 114 статтю, як шпигунство (для іноземних журналістів), або 11 – як державна зрада (для українських медіа). Адже таким чином відбувається передавання інформації ворогу. Тож ще раз закликаю вас – не транслюйте те, що було розбомблене, не транслюйте те, куди летить снаряд", - повідомила представниця Служби безпеки України.
- Нагадаємо, 26 березня близько 16:30 після оголошення повітряної тривоги у Львові було чутно кілька вибухів.
- Згодом стало відомо, що ракети влучили в районі Кривчиць, що біля Львова. За попередніми даними, постраждали п’ять людей.
- Ще за деякий час у місті знову прогриміли три вибухи. За повідомленням Львівської ОВА, вибухи пролунали о 18:55 поблизу Львова. Житлові будинки не постраждали, повідомляв Максим Козицький.
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