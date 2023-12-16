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СБУ спільно з ТЦК перевіряють громадські заклади у Києві

16 грудня, 2023 субота
07:46
Суспільство

Служба безпеки України та представники ТЦК проводять спільні перевірки громадських закладів у Києві

Про це пише "Суспільне".

"У пресслужбі "Суспільному" розповіли, що співробітники СБУ спільно з підрозділами Міністерства внутрішніх справ та Міграційної служби проводять в столиці "контрдиверсійні безпекові заходи" в рамках перевірки громадських закладів, яка відбувається вже третій день", - йдеться у повідомленні.

Крім цього, представники ТЦК проводять перевірку військовозобовʼязаних, які можуть порушувати правила військового обліку.

Що передувало 

Увечері п'ятниці, 15 грудня, у мережі почали поширювати відео, на яких співробітники СБУ та ТЦК прийшли до одного зі столичних ресторанів та просили предʼявити документи у чоловіків.

  • 13 грудня командир роти ударних безпілотних авіаційних комплексів "Ахіллес" 92-ї окремої механізованої бригади Юрій Федоренко зазначив, що Силам оборони потрібні люди різних професій.

Україна
СБУ
мобілізація
новини Києва
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