СБУ та правоохоронці не допустять фальсифікацій на виборах мера Харкова, – волонтер
Волонтер та депутат Харківської міськради Олег Абрамичев вважає, що правоохоронці, а особливо працівники СБУ, які приїхали у Харків стежити за проведенням виборів мера, не допустять фальсифікацій
Абрамичев повідомив про це у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.
"Через реформу децентралізації успіх на місцях перейшов до влади – до мерів, які отримали гроші. Своєю чергою правильний розподіл коштів: побудова парків, де люди можуть відпочити, – це такий собі успіх для міста. Але ж ніхто не занурювався в глибину процесів. Центральна частина Харкова, дійсно, більш прибрана і чиста, але за останні роки нічого нового не побудували, а лише привели до ладу. Тобто минула влада цим користувалася, вони говорили, що роблять Харків чистим, але проблеми міста ніхто не вирішував", – зазначив Абрамичев.
Волонтер зауважив, що на виборах мера Харкова 1 листопада очікується низька явка, і саме на цьому хочуть зіграти: менше людей – простіше фальсифікувати вибори.
"Харків готовий до виборів. Навіть приїхало дуже багато співробітників правоохоронних органів, щоби стежити за проведенням виборів. Навіть багато співробітників Служби безпеки України приїхало, тож, я гадаю, що вибори мера Харкова пройдуть спокійно і не вдасться фальсифікації людям, які дуже хочуть до влади", – повідомив Олег Абрамичев.
- Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА заявляє про ризик зриву процесу голосування як на регіональних проміжних виборах до Верховної Ради, так і на завтрашніх виборах міського голови Харкова.
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