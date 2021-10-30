СБУ та правоохоронці не допустять фальсифікацій на виборах мера Харкова, – волонтер

Абрамичев повідомив про це у програмі "Вечір з Миколою Княжицьким" на Еспресо.TV.



"Через реформу децентралізації успіх на місцях перейшов до влади – до мерів, які отримали гроші. Своєю чергою правильний розподіл коштів: побудова парків, де люди можуть відпочити, – це такий собі успіх для міста. Але ж ніхто не занурювався в глибину процесів. Центральна частина Харкова, дійсно, більш прибрана і чиста, але за останні роки нічого нового не побудували, а лише привели до ладу. Тобто минула влада цим користувалася, вони говорили, що роблять Харків чистим, але проблеми міста ніхто не вирішував", – зазначив Абрамичев.



Волонтер зауважив, що на виборах мера Харкова 1 листопада очікується низька явка, і саме на цьому хочуть зіграти: менше людей – простіше фальсифікувати вибори.



"Харків готовий до виборів. Навіть приїхало дуже багато співробітників правоохоронних органів, щоби стежити за проведенням виборів. Навіть багато співробітників Служби безпеки України приїхало, тож, я гадаю, що вибори мера Харкова пройдуть спокійно і не вдасться фальсифікації людям, які дуже хочуть до влади", – повідомив Олег Абрамичев.

Нагадаємо, громадянська мережа ОПОРА заявляє про ризик зриву процесу голосування як на регіональних проміжних виборах до Верховної Ради, так і на завтрашніх виборах міського голови Харкова.