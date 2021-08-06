СБУ в Києві затримала терористку "ІД", яку розшукував Інтерпол

Про це повідомляє пресцентр спецслужби.

За даними СБУ, затримана – громадянка однієї з країн центральної Азії. На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у війні в Сирії.

Іоземка, на підставі подання неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання в Україні.

Жінка перебуває під екстрадиційним арештом.