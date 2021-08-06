СБУ в Києві затримала терористку "ІД", яку розшукував Інтерпол
Служба безпеки України затримала учасницю терористичної організації "Ісламська держава", яка перебувала у розшуку Інтерполу
Про це повідомляє пресцентр спецслужби.
За даними СБУ, затримана – громадянка однієї з країн центральної Азії. На своїй батьківщині жінка вербувала найманців для участі у війні в Сирії.
Іоземка, на підставі подання неправдивих відомостей, отримала посвідку на постійне проживання в Україні.
Жінка перебуває під екстрадиційним арештом.
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