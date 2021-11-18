СБУ викрила керівника волинської шахти на фінансуванні терористів "ЛНР"
Контрозвідка СБУ викрила керівника однієї із шахт держпідприємства "Волиньвугілля" на фінансуванні терористів "ЛНР"
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Оперативники встановили, що один із чинних керівників шахти ДП “Волиньвугілля” у минулому тісно співпрацював з учасниками незаконних збройних формувань. У 2018 році його призначили у керівництво шахти держпідприємства.
"Відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР". Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018-2019 років він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до бюджету терористів", - розповіли в СБУ.
Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).
- Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади в Україні.
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