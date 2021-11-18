СБУ викрила керівника волинської шахти на фінансуванні терористів "ЛНР"

Про це повідомляє пресслужба СБУ.



Оперативники встановили, що один із чинних керівників шахти ДП “Волиньвугілля” у минулому тісно співпрацював з учасниками незаконних збройних формувань. У 2018 році його призначили у керівництво шахти держпідприємства.



"Відтоді зловмисник вів подвійне життя: як український посадовець та як підприємець так званої "ЛНР". Зокрема, він налагодив канал торгівлі продуктами харчування в ОРДЛО. Як підприємець, зареєстрований на непідконтрольній Україні території, у період 2018-2019 років він сплатив майже 100 тис. грн "податків" до бюджету терористів", - розповіли в СБУ.



Слідчі завершили досудове розслідування у кримінальному провадженні за ч. 1 ст. 110-2 КК України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Нагадаємо, у вівторок, 16 листопада, СБУ викрила антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади в Україні.