Закликали до повалення держладу через антивакцинаторські гасла: СБУ викрила антиукраїнську мережу
Служба безпеки викрила антиукраїнську мережу, яка під кураторством Росії розробляла плани захоплення влади в Україні
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
"СБУ блокувала деструктивну діяльність мережі, яка під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори", - йдеться у повідомленні.
Зловмисники діяли у трьох регіонах України - у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях.
Під час обшуків СБУ знайшла докази, що групу фінансували представники Російської Федерації. Також у слідства є докази того, що зловмисники розробляли план захоплення влади.
"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - йдеться у повідомленні.
Лідеру "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 КкУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).
- Як повідомлялося раніше, контррозвідка викрила зловмисників, які хотіли незаконно продати деталі, призначені для ремонту військової техніки на Донбасі.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.31
Купівля 26.31Продаж 26.57
-
EUR
Купівля 29.85Продаж 30.28
- Актуальне
- Важливе