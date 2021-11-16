Закликали до повалення держладу через антивакцинаторські гасла: СБУ викрила антиукраїнську мережу

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

"СБУ блокувала деструктивну діяльність мережі, яка під антивакцинаторськими гаслами намагалася дестабілізувати суспільно-політичну ситуацію в державі. Так, зловмисники закликали до насильницької зміни конституційного ладу. За попередньою інформацією, їхні дії координували російські куратори", - йдеться у повідомленні.

Зловмисники діяли у трьох регіонах України - у Львівській, Чернігівській та Миколаївській областях.

Під час обшуків СБУ знайшла докази, що групу фінансували представники Російської Федерації. Також у слідства є докази того, що зловмисники розробляли план захоплення влади.

"У розпорядженні СБУ є беззаперечні докази причетності фігурантів до протиправної діяльності, у тому числі листування, у ході якого зловмисники підшукували зброю та співучасників, що мали захоплювати владу у відповідних регіонах. Потім вони збиралися створити на території України власні територіальні громади із "власною міліцією" та "економікою", - йдеться у повідомленні.













Лідеру "антивакцинаторів" та ще одному фігуранту провадження, громадянину РФ, повідомлено про підозру за ст. 109 КкУ (дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу або на захоплення державної влади).

