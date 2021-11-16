Хотіли збути запчастини до БТР і БРДМ на 500 тис. грн: на Миколаївщині викрили працівників держпідприємства

Про це повідомили в СБУ.



Працівники Миколаївського бронетанкового заводу намагалися викрасти запчастини, які використовували для військових машин у зоні ООС.



У СБУ наголосили, що нестача запчастин могла зашкодити обороноздатності України в умовах російсько-української війни.



Слідство встановило, що двоє працівників заводу намагалися збути запчастини до БТР і БРДМ на 500 тис. грн.



Вони, зловживаючи службовим становищем, підробляли документацію.



Поліція розпочала провадження за ч. 2 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) Кримінального кодексу України.



Зараз слідство з'ясовує особи всіх причетних до злочинну.



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