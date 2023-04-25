Про це інформує Служба безпеки України.

"У результаті комплексних заходів ще 11 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з окупантами. Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти", – пише пресслужба.

На Донеччині ідентифікували "директорку" одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів та "присвятити себе" праці на користь РФ.

У тимчасово окупованому Маріуполі викрито колишню вчительку, яка підтримала рашистів і поширювала наративи кремлівського режиму. Колаборантку призначили "заступницею директора" школи №26. Найперше, що вона зробила на "посаді" – це знищила всі українські підручники у бібліотеці освітнього закладу.

Правоохоронці задокументували злочини очільниці окупаційного "відділу освіти Маріуполя".

"Вона приймала "звіти" від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими "стандартами", – роз'яснюють в СБУ.

Загалом 11 фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.

Стосовно чотирьох з них завершено досудове розслідування.