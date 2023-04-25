СБУ викрила освітян-колаборантів, які русифікували школи в тимчасово окупованому Маріуполі
У тимчасово окупованих навчальних закладах Донецької області 11 освітян-колаборантів займались русифікацією українських школярів
Про це інформує Служба безпеки України.
"У результаті комплексних заходів ще 11 педагогам повідомлено про підозру у добровільній співпраці з окупантами. Серед них – очільники захоплених українських шкіл та відділів освіти", – пише пресслужба.
На Донеччині ідентифікували "директорку" одного із середніх навчальних закладів Новоазовського району, яка закликала випускників вступати до російських вишів та "присвятити себе" праці на користь РФ.
У тимчасово окупованому Маріуполі викрито колишню вчительку, яка підтримала рашистів і поширювала наративи кремлівського режиму. Колаборантку призначили "заступницею директора" школи №26. Найперше, що вона зробила на "посаді" – це знищила всі українські підручники у бібліотеці освітнього закладу.
Правоохоронці задокументували злочини очільниці окупаційного "відділу освіти Маріуполя".
"Вона приймала "звіти" від керівників місцевих навчальних закладів щодо організації освітнього процесу за російськими "стандартами", – роз'яснюють в СБУ.
Загалом 11 фігурантам повідомлено про підозру за колабораційну діяльність.
Стосовно чотирьох з них завершено досудове розслідування.
- Прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно колишнього співробітника одного з районних відділів міліції в Одесі. Йому інкримінують державну зраду за збір та передачу спецслужбам РФ даних про переміщення техніки ЗСУ.
- Служба безпеки України заочно оголосила підозру пропагандисту Ігорю Дусю, який був радником ексватажка "ДНР", "міністра оборони" Ігоря Гіркіна на псевдо Стрєлков.
- Суд визнав винними в колабораціонізмі чотирьох правоохоронців, які співпрацювали з РФ та обійняли керівні посади в псевдоміліції Херсонщини.
- Суд визнав винними "начальника відділу культури, молоді та спорту адміністрації Старобільського району ЛНР", який добровільно пішов на співпрацю з державою-агресором.
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