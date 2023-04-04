СБУ викрила жителя Дніпропетровщини, який передавав ворогу дані про розміщення літаків ЗСУ
СБУ затримала чоловіка, який збирав для ворога розвіддані про місця базування військових літаків Сил оборони на території Дніпропетровської області
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Зловмисник за завданням ворога фіксував регулярність вильотів, кількість літаків, а також передавав агресору інформацію про наслідки повітряних атак на місто. Цю інформацію російську окупанти планували використати для підготовки та здійснення масованих авіаударів по регіону.
"За даними слідства, зловмисником виявився місцевий житель, якого воєнна розвідка РФ дистанційно залучила до негласної співпраці. Для вербування ворог використав один із проросійських Телеграм-каналів, де фігурант активно поширював свої дописи на підтримку загарбників", - ідеться в повідомленні СБУ.
Чоловікові оголошено про підозру за двома статтями, одна з яких – державна зрада.
- Раніше Служба безпеки України викрила поплічницю ворога, яка наводила ракети армії Росії на лікарні та гуртожитки в Краматорську.
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