СБУ впіймала помічника "міністра МВД ЛНР"

Про це повідомили в СБУ у телеграмі.

У результаті багатоетапних слідчо-оперативних дій на Київщині затримано колишнього ватажка бойовиків з позивним "Сотий". Після подій 2014 року він переховувався від правосуддя, зокрема у тимчасово окупованих районах України.

При цьому остаточно "залягти на дно" вирішив на Київщині, де його уже зараз затримала СБУ.

Зловмисник входив до керівного складу окупаційної адміністрації захопленого Луганська і перебував на прямому зв’язку з кадровими співробітниками російських спецслужб.

Саме за їхньої "протекції" його призначили "помощником министра мвд лнр" і командиром штурмового підрозділу "специального отряда быстрого реагирования" (більш відомого як "филиал" російського СОБР).

Перебуваючи на "посадах", він координував злочинні дії з представниками центральних підрозділів російських спецслужб. Для цього регулярно зустрічався з ними на території тимчасово окупованого Криму.

На виконання ворожих завдань, у 2014 році він командував групами бойовиків під час захоплення адмінбудівлі луганського управління СБУ.

Також він збирав персональні дані співробітників Служби безпеки в Донецькій та Луганській областях.

Крім того, зловмисник створив розгалужену мережу ворожих інформаторів, які "здавали" йому місця дислокації та переміщення підрозділів антитерористичної операції на сході України.

Про одержані відомості доповідав російським кураторам і колишнім ватажкам бойовиків, серед них:

▪️ "глава парламента лнр" Олексій Карякін,

▪️ "министр мвд лнр" Ігор Корнет,

▪️ "военный комендант" захопленого Луганська Сергій Грачов з позивним «Грач».

Зафіксовано факти передачі ворогу закритих даних щодо руху колон з військовою технікою сил АТО в районах Сєвєродонецька, Лисичанська і Сватового.

Також бойовик здійснював охорону громадян рф, які у 2014 році приїхали на Луганщину і Донеччину для проведення фейкових референдумів, у результаті яких були проголошені "лнр" і "днр".

До слова, ще 10 бойовиків терористичних організацій "ЛНР" та "ДНР" засудили до 15 років ув'язнення

18 листопада генеральна прокуратура висунула підозру чоловікові з Луганщини, який з 2014 року очолював так званий окремий комендантський полк корпусу народної міліції терорістичної "ЛНР"