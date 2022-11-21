Про це повідомила Служба безпеки України.

У повідомленні йдеться, що на початку повномасштабного вторгнення зловмисники увійшли до складу підрозділів Південного військового округу ЗС РФ. Серед них – командири штурмових відділень, снайпер, кулеметник і стрільці, які брали безпосередню участь у бойових діях проти Сил оборони на Запорізькому напрямку.

Зловмисників було затримано в ході контрнаступу українських військ на півдні України, більшість із них перебували на території однієї з місцевих шкіл, де бойовики облаштували свої вогневі позиції.

Повідомляється, що суд визнав їх винними за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України.

Також засудили командира танку окупаційних угруповань, який обстрілював об’єкти промислової та соціальної інфраструктури у Сєвєродонецьку і Рубіжному на Луганщині.

Встановлено, що бойовик входив до складу "2 армійського корпусу". Під командуванням російських загарбників брав участь у захопленні населених пунктів на сході України. Він потрапів у полон під час активних бойових дій у районі Сєвєродонецька у червні цього року.

На підставі зібраних доказів суд визнав його винним за ч. 1 ст. 111 (державна зрада), ч. 2 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України), ч. 2 ст. 260 (участь у незаконних збройних формуваннях) Кримінального кодексу України.

18 листопада генеральна прокуратура висунула підозру чоловікові з Луганщини, який з 2014 року очолював так званий окремий комендантський полк корпусу народної міліції терорістичної "ЛНР".