СБУ встановила особи блогерів, які публікували відео прильотів по Києву 2 січня
Служба безпеки України встановила особи чотирьох жителів столиці, які незаконно поширювали відео, де було видно наслідки масованої атаки РФ на Київ 2 січня
Про це повідомляє Служба безпеки України.
Зазначається, що зранку 2 січня "блогери" знімали на відео ворожі прильоти по Києву та публікували це в соцмережах.
"Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ, зокрема телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду. Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву", - йдеться в повідомленні.
Наразі тривають перевірки, за підсумками яких вирішуватимуть, як притягнути винуватих до відповідальності.
У Службі безпеки наголошують, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів заборонено.
Публікація таких фото і відео розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув'язнення.
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