СБУ встановила особи блогерів, які публікували відео прильотів по Києву 2 січня

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Зазначається, що зранку 2 січня "блогери" знімали на відео ворожі прильоти по Києву та публікували це в соцмережах.

"Ці відео миттєво підхопили численні пропагандистські пабліки країни-агресора та інформресурси спецслужб РФ, зокрема телеграм-канал Шарія, якому інкримінують державну зраду. Отриману інформацію окупанти та їхні поплічники могли використовувати для підготовки нових та коригування повторних повітряних ударів по Києву", - йдеться в повідомленні.

Наразі тривають перевірки, за підсумками яких вирішуватимуть, як притягнути винуватих до відповідальності.

У Службі безпеки наголошують, що знімати та оприлюднювати відео- і фотоматеріали щодо діяльності Сил оборони, а також наслідків ворожих обстрілів заборонено.

Публікація таких фото і відео розцінюється як коригування ворожого вогню, за що передбачено покарання до 12 років ув'язнення.