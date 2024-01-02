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Ракетна атака на Київ 2 січня: СБУ заблокувала вебкамери, які знімали роботу ППО

2 січня, 2024 вiвторок
16:46
Війна з Росією Ілюстрація. Наслідки російської атаки

У вівторок, 2 січня, СБУ заблокувала вебкамери, які "засвітили" роботу ППО під час ракетної атаки РФ на Київ

Про це повідомляє офіційний телеграм-канал СБУ.

У заяві поліціянтів йдеться про те, що СБУ по гарячих слідах установила адреси й демонтувала вебкамери, що знімали роботу ППО та локації критичної інфраструктури Києва. Зокрема, під час повітряної атаки РФ у вівторок, 2 січня.

Мова йде про дві роботизовані онлайн-камери зовнішнього спостереження. Один із пристроїв був розташований на балконі багатоквартирного будинку і використовувався місцевим ОСББ для моніторингу прибудинкової території.

Російські спецслужби зламали налаштування камери, щоб шпигувати за Силами оборони у Києві. Росіяни змінювали кут огляду та під’єднали камеру до стримінгової платформи в ютубі. Їм вдалося фіксувати всю візуальну інформацію в діапазоні роботи камери.

Інший пристрій заблоковано в одному з ЖК Києва. Мешканці використовували його для нагляду за прибудинковим паркінгом. Кіберфахівці встановили, що цією вебкамерою ворог віддалено керував для прихованої фіксації об’єктів критичної інфраструктури.

"За наявною інформацією, за допомогою цих камер агресор збирав дані для підготовки й коригування ударів по Києву. За всіма викритими фактами тривають комплексні заходи для нейтралізації нових спроб ворога вести розвідувально-підривну діяльність через онлайн-камери", - йдеться в повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ кіберфахівці СБУ заблокували роботу близько 10 тис. IP-камер, які ворог міг використати для коригування ракетних обстрілів по Україні.

  • Уранці 2 січня російські окупанти вдарили по Україні зі стратегічної авіації. Серія вибухів пролунала в Києві та Харкові. Унаслідок атаки є загиблі та поранені люди, зруйновані будинки. Сили протиповітряної оборони України знищили 72 з 99 російських ракет: серед них були 10 аеробалістичних ракет типу "Кинджал" та 3 крилаті ракети типу "Калібр". 
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