СБУ за пів року нейтралізувала понад 1 тис. кібератак на держресурси

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Активізація таких атак була зафіксована в квітні-травні, коли відбувалася концентрація військових формувань РФ вздовж українського кордону.

"Одна з масштабних кібератак – дії хакерського угруповання Armageddon, підконтрольного ФСБ РФ. Хакери намагалися вразити системи електронного документообігу, щоб отримати доступ до секретних даних українських органів державної влади", - йдеться в повідомленні.

Кіберспеціалісти також припинили діяльність восьми ботоферм потужністю понад 35 тис. акаунтів, які поширювали деструктивний контент.

За півроку СБУ притягнула до кримінальної відповідальності 60 осіб (22 громадян засуджено). Зокрема, оголошено підозру т.зв. заступнику міністра інформації "ДНР", який організовував дезінформаційні кампанії проти України. Наразі його оголошено в розшук.

Окрім того, заборонено в'їзд в Україну 46 іноземцям, причетним до пропаганди сепаратизму в інтернеті.

СБУ також підготувала матеріали для впровадження у травні санкцій з боку РНБО до 224 веб-ресурсів, а також 198 юридичних та 15 фізичних осіб, що діяли на шкоду нашій державі. Обмеження були застосовані й до трьох електронних платіжних систем, причетних до фінансування терористичної діяльності.

В січні-червні було розпочато 334 кримінальних провадження. Частина з них стосується несанкціонованого втручання в роботу комп'ютерів та автоматизованих мереж. Серед них - спецоперація, що проводилася спільно з ФБР США, Таємною службою США та Національною поліцією Франції. Спецслужби припинили діяльність хакерів, які своїм шкідливим програмним забезпеченням Egregor та Maze вразили понад 150 компаній з Європи та США, завдавши понад $80 млн збитків.

Також було заблоковано роботу конвертаційних центрів у Харківській і Житомирській областях. Вони завдали держбюджету збитків відповідно на 5 млрд і 200 млн грн.