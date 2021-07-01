СБУ заблокувала схему працевлаштування українців на російських оборонних заводах
Контррозвідка СБУ ліквідувала схему із працевлаштування українців на об’єктах оборонно-промислового комплексу РФ
Про це передає пресслужба СБУ.
Як зазначається, контррозвідка СБУ викрила протиправну схему залучення Російською Федерацією трудових мігрантів з України. Українських співгромадян хотіли використовувати на об’єктах оборонно-промислового комплексу РФ.
“Утім таке працевлаштування суперечить вимогам ст. 9 та 12 Закону України “Про державний контроль за міжнародними передачами товарів військового призначення та подвійного використання" та рішенню РНБО України від 27.08.2014 "Про заходи щодо вдосконалення державної військово-технічної політики”, - йдеться в повідомленні.
Правоохоронці встановили, що українські фахівці суднобудівельної галузі залучались до робіт у межах замовлень Міністерства оборони та Прикордонних сил Федеральної Служби безпеки РФ.
За даними СБУ, до “схеми” був залучений колишній працівник одного з конструкторських бюро, що нині входить до ДК “Укроборонпром”.
“Маючи спеціальну фахову підготовку як інженера-технолога, він брав участь у будівництві (забезпечував якість виробництва та надавав технічну допомогу) протидиверсійного катера для ПС ФСБ і понтону для потреб ВМФ”, - йдеться в повідомленні.
За результатами досудового розслідування йому повідомлено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.
Матеріали скеровано на розгляд суду.
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