СБУ затримала агента ФСБ, який влаштовував кібератаки на державні органи України

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Служба безпеки та Державне бюро розслідувань зібрали доказову базу на співробітника ФСБ РФ, який працював із хакерським угрупованням Armagedon для здійснення кібератак на українські ресурси.

Було встановлено, що звинувачений – колишній співробітник СБУ, який після анексії Криму у 2014 році зрадив присязі й залишився служити в Сімферополі у лавах ФСБ РФ.

"Відтоді він допомагав російській спецслужбі вести підривну діяльність проти України. Зокрема, колишній кримський правоохоронець взаємодіяв з хакерами з Armagedon, які здійснили понад 5 тис. кібератак на державні органи та об’єкти критичної інфраструктури України", - йдеться у повідомленні.

Чоловіка звинувачують у державній зраді.

Раніше, у листопаді 2021 року кіберфахівці СБУ встановили хакерів Armagedon. Ними виявилися офіцери "кримської" ФСБ, а також зрадники, які перейшли на бік ворога під час окупації півострова у 2014 році.

СБУ оголосила підозри 8 членам Armagedon, до суду було направлено обвинувальні акти стосовно 4-х хакерів. У 2022 році набрало чинності рішення РНБО про введення санкцій строком на 5 років стосовно восьми учасників цього угруповання.

За наявною інформацією, це спеціальний проєкт ФСБ РФ, який прицільно "працював" по Україні. Цей "напрям роботи" координує 18-й Центр ФСБ РФ (Центр інформаційної безпеки) з дислокацією в Москві.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.