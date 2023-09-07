США та Велика Британія ввели санкції проти 11 кіберзлочинців з російського угрупування Trickbot
7 вересня Сполучені Штати в координації з Великою Британією ввели санкції на одинадцять осіб, які є частиною російської кіберзлочинної групи Trickbot
Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.
Під санкції потрапили адміністратори, менеджери та розробники, які допомагали групі Trickbot у її діяльності. Ці обмеження є частиною постійних спільних зусиль США та Великої Британії, спрямованих на припинення російської кіберзлочинності та програм-вимагачів.
Міністерство юстиції США (DOJ) одночасно відкриває звинувачення проти осіб пов'язаних зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і програмами-вимагачами Conti.
За даними мінфіну, Trickbot має зв’язки з російськими спецслужбами, а їх діяльність націлена на уряд США та американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot намагалась вплинути на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.
У результаті сьогоднішньої дії все майно та частки у власності фізичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем громадян США, мають бути заблоковані. Крім того, ті, хто співпрацюватимуть з особами, визначеними сьогодні, можуть самі опинитися під санкціями.
Хто потрапив під санкції:
- Андрій Жуйков був центральною дійовою особою в групі і виконував функції старшого адміністратора. Також Андрій Жуйков відомий під іменами Dif і Defender.
- Максим Галочкін очолив групу тестувальників, відповідальних за розробку, супервізію та впровадження тестів. Також Максим Галочкін відомий під іменами Bentley, Crypt і Volhvb.
- Максим Руденський був ключовим членом групи Trickbot і керівником команди кодерів.
- Михайло Царьов був менеджером групи, курував кадри та фінанси. Він відповідав за управління та бухгалтерію. Михайло Царьов також відомий під псевдонімами Манго, Олександр Грачов, Супер Міша, Іванов Міхаіл, Міша Крутиша і Микита Андрійович Царьов.
- Дмитра Путіліна пов'язували з купівлею інфраструктури Trickbot. Також Дмитро Путілін відомий під іменами Град і Стафф.
- Менеджером з персоналу групи був Максим Халіуллін . Він був пов’язаний з купівлею інфраструктури Trickbot, включаючи придбання віртуальних приватних серверів. Також Максим Халіуллін відомий в мережі під псевдонімом Кагас.
- Сергій Логунцов був розробником групи Trickbot.
- Вадим Валіахметов працював кодером у групі Trickbot і відомий під іменами Weldon, Mentos і Vasm.
- Артем Куров працював програмістом із розробкою в групі Trickbot. Артем Куров також відомий в мережі під псевдонімом Нанед.
- Михайло Чернов був частиною внутрішньої групи утиліт для Trickbot, а також відомий під псевдонімом Bullet.
- Олександр Можаєв входив до команди адміністраторів, відповідаючи за загальні адміністративні обов’язки, а також відомий під псевдонімами Грін і Рокко.
Діяльність угрупування Trickbot
Trickbot, вперше ідентифікований у 2016 році дослідниками безпеки, був троянським вірусом, який розвинувся з трояна Dyre. Угрупуванням керували спецслужби РФ, які почали атакувати неросійські підприємства та організації в середині 2014 року. Віруси були розроблені для крадіжки фінансових даних. Троян Trickbot заразив мільйони комп’ютерів-жертв по всьому світу, включно з американськими компаніями та приватними особами. З того часу він перетворився на високомодульний пакет шкідливих програм, який надає групі Trickbot можливість здійснювати різноманітні шкідливі дії в кібернетичному просторі. Під час розпалу пандемії COVID-19 група Trickbot запустила хвилю програм-вимагачів для лікарень та інших медичних центрів у Сполучених Штатах.
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