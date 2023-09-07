США та Велика Британія ввели санкції проти 11 кіберзлочинців з російського угрупування Trickbot

Про це повідомляє пресслужба мінфіну США.

Під санкції потрапили адміністратори, менеджери та розробники, які допомагали групі Trickbot у її діяльності. Ці обмеження є частиною постійних спільних зусиль США та Великої Британії, спрямованих на припинення російської кіберзлочинності та програм-вимагачів.

Міністерство юстиції США (DOJ) одночасно відкриває звинувачення проти осіб пов'язаних зі зловмисним програмним забезпеченням Trickbot і програмами-вимагачами Conti.

За даними мінфіну, Trickbot має зв’язки з російськими спецслужбами, а їх діяльність націлена на уряд США та американські компанії, включаючи лікарні. Під час пандемії COVID-19 група Trickbot намагалась вплинути на багатьох постачальників критичної інфраструктури та медичних послуг у Сполучених Штатах.

У результаті сьогоднішньої дії все майно та частки у власності фізичних осіб, які перебувають у Сполучених Штатах або у володінні або під контролем громадян США, мають бути заблоковані. Крім того, ті, хто співпрацюватимуть з особами, визначеними сьогодні, можуть самі опинитися під санкціями.

Хто потрапив під санкції:

Андрій Жуйков був центральною дійовою особою в групі і виконував функції старшого адміністратора. Також Андрій Жуйков відомий під іменами Dif і Defender.

Максим Галочкін очолив групу тестувальників, відповідальних за розробку, супервізію та впровадження тестів. Також Максим Галочкін відомий під іменами Bentley, Crypt і Volhvb.

Максим Руденський був ключовим членом групи Trickbot і керівником команди кодерів.

Михайло Царьов був менеджером групи, курував кадри та фінанси. Він відповідав за управління та бухгалтерію. Михайло Царьов також відомий під псевдонімами Манго, Олександр Грачов, Супер Міша, Іванов Міхаіл, Міша Крутиша і Микита Андрійович Царьов.

Дмитра Путіліна пов'язували з купівлею інфраструктури Trickbot. Також Дмитро Путілін відомий під іменами Град і Стафф.

Менеджером з персоналу групи був Максим Халіуллін . Він був пов’язаний з купівлею інфраструктури Trickbot, включаючи придбання віртуальних приватних серверів. Також Максим Халіуллін відомий в мережі під псевдонімом Кагас.

Сергій Логунцов був розробником групи Trickbot.

Вадим Валіахметов працював кодером у групі Trickbot і відомий під іменами Weldon, Mentos і Vasm.

Артем Куров працював програмістом із розробкою в групі Trickbot. Артем Куров також відомий в мережі під псевдонімом Нанед.

Михайло Чернов був частиною внутрішньої групи утиліт для Trickbot, а також відомий під псевдонімом Bullet.

Олександр Можаєв входив до команди адміністраторів, відповідаючи за загальні адміністративні обов’язки, а також відомий під псевдонімами Грін і Рокко.

Діяльність угрупування Trickbot

Trickbot, вперше ідентифікований у 2016 році дослідниками безпеки, був троянським вірусом, який розвинувся з трояна Dyre. Угрупуванням керували спецслужби РФ, які почали атакувати неросійські підприємства та організації в середині 2014 року. Віруси були розроблені для крадіжки фінансових даних. Троян Trickbot заразив мільйони комп’ютерів-жертв по всьому світу, включно з американськими компаніями та приватними особами. З того часу він перетворився на високомодульний пакет шкідливих програм, який надає групі Trickbot можливість здійснювати різноманітні шкідливі дії в кібернетичному просторі. Під час розпалу пандемії COVID-19 група Trickbot запустила хвилю програм-вимагачів для лікарень та інших медичних центрів у Сполучених Штатах.