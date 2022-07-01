СБУ затримала агентів генштабу РФ, які збирали дані щодо оборони Києва

Про це повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.

"Служба безпеки провела багатоетапну спецоперацію, в ході якої у Києві нейтралізовано "розконсервовану" агентурну групу головного управління генштабу зс РФ (відомого, як ГРУ). В результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів", - сказав речник.

За його словами, група була сформована кадровим співробітником ГРУ полковником Владиславом Донцем для проведення підривної діяльності проти України. Безпосередньо керував групою представник терористичної організації "МДБ ЛНР" Валентин Тілілім.

СБУ повідомляє, що агентурну групу "активували" на початку повномасштабної агресії РФ. Серед її учасників був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання ворожих завдань.

"Так, двоє мешканців Києва розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури. Також збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців. Ще один житель столиці, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за інформаційно-підривну діяльність. Зловмисник поширював прокремлівську пропаганду, у тому числі гасла щодо підтримки окупантів. Для "розгону" ворожого контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи. На цьому напрямі він діяв спільно з іншим учасником групи – засновником ІТ-компанії з Гостомеля, який займався підготовкою та поширенням матеріалів, в яких виправдовував злочини загарбників", - розповів Артем Дехтяренко.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозри за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану, карається позбавленням волі на строк п’ятнадцять років або довічним позбавленням волі, з конфіскацію майна) Кримінального кодексу України, та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

28 червня Служба безпеки України встановила особи двох російських командирів, які віддали наказ розстріляти цивільних у Київській області.

29 червня СБУ допитала російського моряка, який після невдалого порятунку крейсера "Москва" перейшов у піхоту.

30 червня Служба безпеки затримала чергового ворожого агента, який збирав розвіддані щодо позицій ЗСУ та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівській області.

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