СБУ затримала організаторів псевдореферендуму на Миколаївщині

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.

За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Вона допомагала окупантам у створенні територіальних дільниць та складала списки учасників "голосування".

Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит.

Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.

Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.

За допомогу державі-агресору колаборантам загрожує до десяти років позбавлення волі.

Відзначимо, що два райони Миколаївської області, які досі перебувають у тимчасовій окупації, у наслідок "референдумів" увійшли у територію Херсонщини, яку незаконно включили у склад РФ.

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