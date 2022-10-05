СБУ затримала організаторів псевдореферендуму на Миколаївщині
СБУ викрила російських агентів, які займалися підготовкою та популяризацією фейкового референдуму на тимчасово окупованій території Миколаївської області
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Двоє із них уже опрацьовані СБУ та отримали свої підозри, а організаторці псевдоголосування, яка наразі переховується від правосуддя на тимчасово окупованій території, – повідомлено про підозру заочно.
За матеріалами слідства, "втікачкою" виявилася мешканка Баштанського району, яка добровільно брала участь в організації та проведенні незаконного референдуму на Миколаївщині. Вона допомагала окупантам у створенні територіальних дільниць та складала списки учасників "голосування".
Її поплічники на підконтрольній Україні території допомагали поширювати тему "референдуму" у соціальних мережах. Зокрема, "розганяли" фейки про те, що нібито населення Миколаївської області підтримує запланований плебісцит.
Стосовно них зібрано доказову базу та повідомлено про підозру за ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України) Кримінального кодексу України.
Організаторці псевдореферендуму підозра оголошена за ч. 2 ст. 28 та ч. 5 ст. 111-1 (колабораційна діяльність) Кримінального кодексу України.
За допомогу державі-агресору колаборантам загрожує до десяти років позбавлення волі.
- Відзначимо, що два райони Миколаївської області, які досі перебувають у тимчасовій окупації, у наслідок "референдумів" увійшли у територію Херсонщини, яку незаконно включили у склад РФ.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.93
Купівля 39.93Продаж 40.9
-
EUR
Купівля 38.94Продаж 40.19
- Актуальне
- Важливе