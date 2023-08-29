СБУ затримала терориста "ДНР", який намагався втекти до невизнаного Придністров'я

Про це повідомила пресслужба СБУ.

"За даними слідства, затриманим є мешканець міста Костянтинівка, що на Донеччині. У 2014 році він приєднався до так званого слов’янського полку – підконтрольного РФ терористичного угруповання зі сходу України. Там його залучали до чергування на ворожих блокпостах, де він зупиняв авто українських громадян, які намагалися виїхати з тимчасово окупованої частини регіону", - йдеться у повідомленні.

Крім того, чоловік був адміністратором кількох прокремлівських груп у забороненій соцмережі "ВКонтакте", в яких агітував мешканців Донбасу воювати проти України на боці "ДНР".

"Ще до початку повномасштабного вторгнення РФ він покинув лави бойовиків та приховано виїхав на підконтрольну Україні територію, де намагався "залягти на дно", - розповіли в СБУ й зазначили, що чоловіка затримали в одному із прикордонних районів Вінницької області.

При обшуку у затриманого знайшли мобільний телефон та сім-картки із доказами його зв'язків із "ДНР".

Чоловікові повідомили про підозру в участі у терористичній групі чи терористичній організації). Нині він перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюрми.

Примітка: Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.