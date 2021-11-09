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СБУ затримала торговця вибухівкою й ліквідувала схрон окупантів

9 листопада, 2021 вiвторок
11:53
Кримінал

На Луганщині СБУ затримала торговця вибухівкою й виявила схрон російських найманців з арсеналом артснарядів

Про це повідомили в СБУ.

Злочинця затримали на спробі збуту вибухівки та бойових гранат.

Правоохоронці знайшли у зловмисника понад півкілограма тротилу, чотири гранати РГД-5 і Ф-1, засіб ініціації вибуху.

Відомо, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за тяжкий злочин, намагався налагодити нелегальний збут засобів ураження.

Клієнтів знаходив через зв'язки у кримінальних колах.

Крім того, у Луганській області знайдено схрон з арсеналом боєприпасів учасників незаконних збройних формувань самопроголошеної "ЛНР".

Поліцейські вилучили понад 60 артилерійських снарядів калібру 30 мм і майже 1700 набоїв до стрілецької зброї.

Працівники СБУ знайшли схованку біля насосної станції на березі річки Сіверський Донець.

Слідство встановлює осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину.
 

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Новини
СБУ
вибухівка
війна з Росією
російські найманці
новини Луганщини
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