СБУ затримала торговця вибухівкою й ліквідувала схрон окупантів
На Луганщині СБУ затримала торговця вибухівкою й виявила схрон російських найманців з арсеналом артснарядів
Про це повідомили в СБУ.
Злочинця затримали на спробі збуту вибухівки та бойових гранат.
Правоохоронці знайшли у зловмисника понад півкілограма тротилу, чотири гранати РГД-5 і Ф-1, засіб ініціації вибуху.
Відомо, що мешканець Станиці Луганської, який раніше був засуджений за тяжкий злочин, намагався налагодити нелегальний збут засобів ураження.
Клієнтів знаходив через зв'язки у кримінальних колах.
Крім того, у Луганській області знайдено схрон з арсеналом боєприпасів учасників незаконних збройних формувань самопроголошеної "ЛНР".
Поліцейські вилучили понад 60 артилерійських снарядів калібру 30 мм і майже 1700 набоїв до стрілецької зброї.
Працівники СБУ знайшли схованку біля насосної станції на березі річки Сіверський Донець.
Слідство встановлює осіб, які можуть бути причетними до скоєння злочину.
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