Про це інформує пресслужба СБУ.

За даними слідства, після початку повномасштабного російського вторгнення власники заводу з виробництва алкогольної продукції у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку відмовились перевозити виробничі потужності підприємства на підконтрольну Україні територію.

Натомість вони перереєстрували свою компанію згідно з вимогами російського законодавства та відкрили рахунки у місцевих філіях банків РФ. Крім того, власники заводу сплачували податки до бюджету Росії та "данину" окупаційній адміністрації міста, аби мати змогу безперешкодно вести бізнес.

"Пізніше вони залишили у Сєвєродонецьку довірену особу, яка контролювала роботу заводу, а самі переїхали до Києва, звідки координували ведення бізнесу. Готову продукцію заводу ділки реалізовували через власний ресторан та розгалужену мережу точок продажу в окупованій частині на сході України", - йдеться у повідомленні.

Співробітники СБУ затримали одного з організаторів у Києві. Під час обшуків за місцем його проживання виявили понад 2 млн у гривневому еквіваленті та документи із доказами оборудки. Іншого фігуранта затримали у Хмельницькому на спробі втечі за кордон. Третій - наразі переховується у тимчасово окупованій частині Луганської області.

Їм повідомили про підозру за ч. 3 ст. 28 та ч. 4 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність, вчинена у складі організованої злочинної групи).

Примітка. Згідно зі статтею 62 Конституції України, особа вважається невинуватою в скоєнні злочину і не може бути кримінально покарана, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.