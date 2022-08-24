СБУ завадила ФСБ влаштувати в Україні постановні "акції протесту" до 24 серпня

Про це повідомила Служба безпеки України у телеграмі.

Як йдеться у повідомленні, Служба безпеки України завадила ФСБ РФ організувати в Україні постановні "акції протесту" до Дня Незалежності.

"Служба безпеки України запобігла планам ФСБ використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України", - пише СБУ.

За інформацією правоохоронців, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО "Журналісти Стремоусова" (Кирило Стремоусов – колаборант, який нині виконує обов'язки "заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації" у Херсоні, - ред.). Вони мають подібний досвід, оскільки на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.

"Встановлено, що співробітники спецслужб вийшли на новий контакт з координаторами житомирського та полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року. Пізніше їм було поставлене завдання організувати масові протестні акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ. Втім завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися від виконання завдань ФСБ", - сказав речник СБУ Артем Дехтяренко.

СБУ зазначає, що спецслужби Росії збиралися створити інформаційний привід для російських пропагандистів.

"За задумом ворожих спецслужб, "мітингувальники" мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео. Вони прагнули створити "потрібний контент" для російських пропагандистів, а ті, у свою чергу, – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ", - інформують правоохоронці.

Федеральна служба безпеки РФ тісно співпрацювала з колабораціоністами та готувала щонайменше два проросійські уряди на випадок захоплення Києва.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb