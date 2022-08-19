ФСБ готувала два проросійські уряди на випадок захоплення України, - WP

Про це пише The Washington Post.

Видання повідомляє, що серед головних союзників ФСБ були колишній президент України Віктор Янукович, який втік до Росії в 2014 році, і олігарх Віктор Медведчук.

"Янукович був у центрі групи, яка зібралася в Білорусі на початку березня, ймовірно, щоб увірватися та повернути владу. Друга група, до якої входили колишні члени партії Януковича, зібралася на території на півдні України, яку на початку війни захопили російські війська", - йдеться у повідомленні.

Журналісти спираючись на проведене дослідження повідомляють, що підпільна філія російської служби безпеки запевняла офіційних осіб у Москві, що уряд України швидко впаде.

"Попри велику увагу до України, за словами представників західної розвідки, ФСБ або не змогла зрозуміти, наскільки запекло Україна чинитиме опір, або розуміла, але не могла передати таку незручну інформацію президенту Росії Володимиру Путіну", - повідомляє видання.

Зазначають, офіцери ФСБ були настільки впевнені, що захоплять владу у Києві, що останні дні перед війною витратили на те, щоб облаштувати житло в столиці. Додають, що попри неодноразові невдачі, керівники ФСБ залишаються на своїх посадах.

"Американські та інші офіційні особи заявили, що не бачать жодних доказів того, що Путін очистив верхівку російських шпигунських служб або притягнув високопосадовців до відповідальності за неправильні оцінки. Натомість директор ФСБ Олександр Бортніков і керівник її українського управління Сергій Бесєда залишаються на своїх посадах, контролюючи аспекти воєнних дій", - пише видання.

Багатомісячне дослідження The Washington Post спирається на низку конфіденційних матеріалів, включаючи перехоплені комунікації за участю оперативників російської розвідки, а також детальні інтерв’ю з українськими, американськими та європейськими чиновниками.

У березні українська розвідка повідомила, що Віктор Янукович перебуває у Мінську, а Кремль готує його до спецоперації - проголошення "президентом України".

У квітні Служба безпеки України зловила лідера проросійської партії ОПЗЖ та кума Путіна - Віктора Медведчука.

У червні слідчі Державного бюро розслідувань завершили досудове розслідування за підозрою народного депутата України від партії "Опозиційна платформа – ЗА ЖИТТЯ" Віктора Медведчука у державній зраді. Справу передали до суду.

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