Кремль планує оголосити Януковича "президентом України", - УП
Україньска розвідка повідомила, що Віктор Янукович перебуває у Мінську, а Кремль готує його до спецоперації - проголошення "президентом України"
Про це повідомляє "Українка правда" з посиланням на співрозмовника у українській розвідці.
Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.
"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - йдеться в повідомленні.
- Нагадаємо, 23 лютого посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича та його соратників.
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