Кремль планує оголосити Януковича "президентом України", - УП

Про це повідомляє "Українка правда" з посиланням на співрозмовника у українській розвідці.



Зазначається, що за одним зі сценаріїв його спробують оголосити "президентом України" там.



"Отримана інформація вказує на можливу підготовку Кремлем якоїсь інформаційної операції чи акції з повернення до України експрезидента Януковича або публікації найближчим часом звернення від його імені до українського народу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 23 лютого посли Євросоюзу продовжили санкції проти Януковича та його соратників.