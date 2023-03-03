Пряма трансляція була в етері Еспресо.

"Не може бути компромісу по санкціях, це те, що ми бачимо, що відбувається. Ми вдячні за адвокацію нашим балтійським друзям, це правда Латвія, Литва, Естонія. Ці держави завжди підтримують максимально в ЄС, те що ми бачимо. Ми працюємо з аналітикою, як росіяни обходять санкції, як вони це роблять, хто їм допомагає. На жаль є держави, навіть члени Європейського союзу, які не готові потужно діяти", – заявив президент України.

Зеленський наголосив, що такі дії унеможливлюють перемогу України, бо військова інфраструктура РФ залежить від цього.

"Ми повинні зробити все, щоб не дати їм можливості виробляти тут кількість зброї з якою вони до нас приходили та ще можуть прийти. Але санкції діють, важливо дотиснути партнерів, як у Європі, так і у всьому світі. Це те, де нам потрібна допомога Латвії, у Латвії є рівноправний голос в ЄС, на майданчику ООН. Ми високо цінуємо, що цей голос за правду та за Україну", – каже український лідер.

Також йшлося про необхідну військову техніку, зокрема артилерія, як системи, так і амуніція, снаряди великої кількості.

"Публічно говорити про те, чого нам не вистачає і держави, які нам допомагають можуть абсолютно публічно підтримувати постачання тієї чи іншої зброї. Більше ніяких секретів немає, яка у нас зброя.

Не стріляти по території Росії, а їх викинути з нашої території, що є справедливим. Так само як і про літаки, дефіцит з літаками, почати тренувальні місії. Ми сьогодні говорили з партнерами з Латвії, а також Литви та Естонії – можуть нам допомогти в тренувальних відповідних місіях", – додав президент України.

Зеленський наголосив, що "танкова коаліція почалась, однак є відповідний дефіцит".