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Секретний український батальйон спецпризначенців проводить операції на території РФ, - The Guardian

5 лютого, 2023 неділя
10:44
війна з Росією

Журналісти The Guardian поспілкувалися з добровольцями секретного українського батальйону "Братство", який проводить операції на території РФ

Про це пишуть журналісти The Guardian.

Зазначається, що репортери поспілкувалися з трьома добровольцями українського секретного батальйону "Братство", який проводить операції в тилу Російської Федерації. Інтерв'ю проводилося з 23-річним Тарасом, 21-річним Владиславом та їхнім командиром 39-річним Олексієм.

"Їхня робота варіюється від викрадення високопосадовців Кремля до руйнування ключової військової інфраструктури та збиття ворожих літаків на території Росії", - мовиться в матеріалі The Guardian.

Стверджується, що добровольці "Братства" мають особливий статус: технічно вони незалежні від українських ЗС, однак діють пліч-о-пліч із ними. Вони наполягають, що російському вищому командуванню життєво важливо відчути настрій битви на власній території.

Зокрема Тарас розповів про свою найуспішнішу операцію зі спроби знищення гелікоптера високопосадовців російського МВС:

"Ми показали, що можемо зайти на територію Росії і  діяти там...Після того як росіяни дізнаються, що на їхній території працюють диверсанти, їм потрібно перекинути багато солдатів, щоб знайти їх. Це дуже деморалізує ворога. Гелікоптер використовувався російським керівництвом. І сам факт того, що українські диверсанти стріляють по російських командирах для росіян вже є точкою напруги", - ствердив захисник.

  • У вересні Володимир Зеленський нагородив воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони: він зазначив що більшість успіхів розвідки не можна озвучувати публічно, але результатом є досягнення на полі бою. Зокрема, під Києвом, на острові Зміїному, у Харкові, на Донбасі, при захисті Азовсталі в Маріуполі, а також у тилу ворога.

Україна
Росія
ГУР
Військові новини
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