Про це йдеться на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського.

З нагоди 30-ї річниці воєнної розвідки у Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці воїнів ГУР відзначили нагородами.

"Можу сказати цілком упевнено: воєнна розвідка України є однією з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це – факт, який ви доводите щодня в боях за нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, за наші сім’ї, в боротьбі за нашу землю та майбутнє.

І ми пам’ятаємо, наскільки небезпечними є завдання, які ви щодня виконуєте, і якою ціною здобувається перемога нашої держави в цій війні", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що більшість успіхів розвідки не можна озвучувати публічно, але результатом є досягнення на полі бою. Зокрема, під Києвом, на острові Зміїному, у Харкові, на Донбасі, при захисті "Азовсталі" в Маріуполі, а також у тилу ворога.

Володимир Зеленський вручив ордени та медалі розвідникам ГУР Міноборони Україні за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

Також Героям України та родинам загиблих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно вручили ордени "Золота Зірка".

Таку відзнаку отримали рідні Героя України майора Юрія Назарука, який загинув на початку червня, виконуючи бойові завдання в Сєверодонецьку Луганської області.

Родина молодшого лейтенанта Олександра Чуба, який у березні-червні виконував спеціальні завдання в різних регіонах країни та загинув під час виконання бойового завдання в Сєверодонецьку, отримала орден "Золота Зірка".

Президент України визначив Днем воєнної розвідки 7 вересня.

Президент Володимир Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки України й подякував розвідникам за їхню роботу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb