English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Зеленський нагородив розвідників у день їхнього професійного свята

Зеленський нагородив розвідників у день їхнього професійного свята

7 вересня, 2022 середа
16:29
Суспільство Нагородження, нагорода

Президент України нагородив воїнів Головного управління розвідки Міністерства оборони

Про це йдеться на офіційному сайті президента України Володимира Зеленського.

З нагоди 30-ї річниці воєнної розвідки у Білій залі Героїв України в Маріїнському палаці воїнів ГУР відзначили нагородами.

"Можу сказати цілком упевнено: воєнна розвідка України є однією з найбільш фахових і результативних у світі. І це не просто оцінка, це – факт, який ви доводите щодня в боях за нашу державу, її суверенітет і територіальну цілісність, за наші сім’ї, в боротьбі за нашу землю та майбутнє.

І ми пам’ятаємо, наскільки небезпечними є завдання, які ви щодня виконуєте, і якою ціною здобувається перемога нашої держави в цій війні", – наголосив Зеленський.

Президент зауважив, що більшість успіхів розвідки не можна озвучувати публічно, але результатом є досягнення на полі бою. Зокрема, під Києвом, на острові Зміїному, у Харкові, на Донбасі, при захисті "Азовсталі" в Маріуполі, а також у тилу ворога.

Володимир Зеленський вручив ордени та медалі розвідникам ГУР Міноборони Україні за особисту мужність, самовіддані дії, виявлені в захисті державного суверенітету й територіальної цілісності нашої країни.

Також Героям України та родинам загиблих воїнів, яким це звання присвоєно посмертно вручили ордени "Золота Зірка".

Таку відзнаку отримали рідні Героя України майора Юрія Назарука, який загинув на початку червня, виконуючи бойові завдання в Сєверодонецьку Луганської області.

Родина молодшого лейтенанта Олександра Чуба, який у березні-червні виконував спеціальні завдання в різних регіонах країни та загинув під час виконання бойового завдання в Сєверодонецьку, отримала орден "Золота Зірка".

  • Президент України визначив Днем воєнної розвідки 7 вересня.
  • Президент Володимир Зеленський привітав із Днем воєнної розвідки України й подякував розвідникам за їхню роботу.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

війна з Росією
ГУР
Володимир Зеленський
Міністр оборони України
Читайте також:
6 вересня, 2022 вiвторок
У кремлі назвали умови зустрічі Путіна та Зеленського
5 вересня, 2022 понедiлок
Путін зробив цинічну заяву про примусово мобілізованих з окупованих територій
5 вересня, 2022 понедiлок
Останні заяви Путіна означають, що в РФ не виключають переходу до загальної мобілізації, - політолог Шлінчак
Київ
+18°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.68
    Купівля 39.68
    Продаж 40.52
  • EUR
    Купівля 39.23
    Продаж 40.29
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, середа
7 вересня
16:51
Пентагон
США готують план підтримки української армії в довгостроковій перспективі - CNN
16:47
Прикордонники показали, як на Чернігівщині збили ворожий дрон із записами позицій РФ
16:41
"Російська держава займається ядерним тероризмом": Верещук закликала евакуюватися мешканців тимчасово окупованих територій поблизу ЗАЕС
16:40
Київ оборона війна
Залужний припустив, що Росія може знову атакувати Київ
16:30
Українські десантники показали, як збили два російські штурмовики Су-25
16:20
Ексклюзив
санкції проти росії
Росія програла енергетичну війну з Заходом, - ексміністр палива та енергетики України Плачков
16:19
Крим, Саки, Новофедорівка, вибух, пожежа, удар
Залужний підтвердив ракетні удари ЗСУ по авіабазах у Криму
16:16
Фільтраційні табори
Бердянська колонія та школа на Херсонщині стали черговими пунктами "фільтрації" окупантів, - омбудсмен Лубінець
16:01
Ліз Трасс
"З радістю приймаю запрошення": Ліз Трасс готова незабаром відвідати Україну
15:56
"За свободу думки": український народ і Зеленського номінували на премію Сахарова
15:40
Букерівська премія 2022
Букерівська премія оголосила короткий список творів, що претендують на нагороду у 2022 році
15:40
обстріл Енергодара
"Проміжки між провокаціями стають дедалі коротшими": мер Енергодара про нові обстріли міста
15:34
ЗСУ показали, як із "бука" збили російський ударний гелікоптер на Херсонщині
15:32
Ексклюзив
ЗСУ знищили втрати ворога
Окупанти гинуть у промислових масштабах на українській землі, - офіцер ЗСУ Прозапас
15:27
польща танк
У Польщі не виключають війну з Росією найближчими роками
15:24
Ексклюзив
школа обстріл
Росіяни в Кураховому зруйнували школу та вдарили по промисловому об'єкту, - речниця Донецької ОВА Ігнатченко
15:17
Ексклюзив
Путін, морські десантники
Мобілізація не допоможе Росії. У Путіна немає чим підсилити армію, - генерал-майор СБУ Ягун
15:17
Оновлено
Ракетний обстріл Слов'янська
Окупанти обстріляли Слов'янськ: вдарили по школах і житлових будинках, під завалами знайшли тіло чоловіка
15:15
НАБУ
Рада ухвалила нову редакцію закону про НАБУ. Реакція депутатів та антикорупціонерів
15:13
Оновлено
жінки військові
Добровільний військовий облік жінок відтермінували. Подробиці
15:04
школа
Іноземні довідки про навчання школярів за кордоном будуть дійсними в Україні - МОН
15:04
Україна завдала по окупантах понад 2,4 тис. групових авіаударів за час повномасштабного вторгнення РФ
15:02
ЗАЕС окупанти
"Росгвардія займається безпекою": Путін визнав присутність російських військ на ЗАЕС
14:57
Найбільший благодійний NFT-проєкт в Україні META HISTORY
Український благодійний NFT-проєкт оголосив конкурс робіт про повномасштабне вторгнення Росії в Україну
14:40
Байрактари для України
РФ поширила фейк про перехоплення "байрактара": у РНБО спростували інформацію
14:33
Ексклюзив
наступ ЗСУ
Донецьк ближче, ніж Херсон. Контрнаступ ЗСУ може стати сюрпризом для росіян, - генерал-майор СБУ Ягун
14:31
гаубиці М101
"Не можна робити паузи": Литва відправила Україні 105-міліметрові гаубиці
14:18
міна сапер розмінування
Протягом дня можливі звуки вибухів: на Київщині проводять навчання саперів
14:14
Ексклюзив
Трегубов
Варіант переміщення війни у Крим імовірніший за просування ЗСУ на Донбасі, - офіцер ЗСУ Трегубов
14:12
Володимир Зеленський
"Пишаємось і дякуємо": Зеленський привітав українських розвідників із професійним святом
14:04
Урсула фон дер Ляєн
Єврокомісія запропонувала 5 млрд євро макрофінансової допомоги Україні
14:01
Ексклюзив
ЗСУ гармата гаубиця
Основний логістичний маршрут: ЗСУ намагаються взяти під вогневий контроль дорогу Вовчанськ - Великий Бурлук - Куп'янськ – Ізюм, - військовий експерт Коваленко
14:00
Оновлено
Бориспіль пожежа
У Борисполі сталася пожежа в районі вокзалу, мер наголосив на відсутності диверсії чи обстрілу
13:42
ЗАЕС Запорізька атомна електростанція
"Це можливо лише за умови повного повернення ЗАЕС під контроль України": Міненерго про виконання рекомендацій МАГАТЕ
13:31
Маріуполь
У Маріуполі не менше за 20% містян живуть у зруйнованих росіянами будинках, - Андрющенко
13:30
Збірна України з волейболу
Україна - Словенія: де та коли дивитися чвертьфінал ЧС з волейболу
13:30
управління розвідки Міністерства оборони
Зеленський видав указ про День воєнної розвідки України
13:28
Російські хакери
Влада Японії підозрює російську групу хакерів Killnet у DDoS-атаці на урядові сайти країни
13:19
Роджер Вотерс
Зеленська відповіла Вотерсу з Pink Floyd щодо "громадянської війни" на Сході України та "миру" з Росією
13:15
Ексклюзив
ЗСУ відбили атаки росіян на Донеччині, - Генштаб
Росіяни тікають не через страх, а через професійну роботу ЗСУ, - офіцер руху Опору "Вільна Україна" Воля
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV