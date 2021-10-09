Сексологиня Святослава Федорець заявляє, що її цькують за текст про підлітків та ЛГБТ

За її словами, причиною тому є її особистий погляд, як фахівця, на питання сексуальності неповнолітніх, передає Еспресо.TV.



Цьому присвячені останні дописи на фейсбук-сторінці Федорець.



"Дитина народжується з сексуальністю, але дитина не народжується з статевим потягом, не народжується з статевою орієнтацією", - наголошує сексологиня.



Формування статевої орієнтації, на її думку, є передусім не фізіологічним процесом, а соціальним, тобто таким що формується під впливом оточуючих, а також того, що особа під час статевого зізрівання чує, дивиться, читає.



Саме у зв'язку з такою її публічною позицією Святославу Федорець стали звинувачувати у "антинаукових поглядах", "оціночних судженнях", а також писати на неї скарги до Української спілки психотерапевтів.



На підтвердження нею наводяться скріншоти.















Занепокоєння тих, хто скаржиться на сексологиню, передусім викликають ось ці її слова про останній КиївПрайд:



"Більшість учасників були підлітки. 13-15-17 років. Так, були присутні і люди старшого віку 20+, 30+, 40+ і т.д. Але відсоткова частка підлітків була куди більшою.



Визначною рисою підліткового віку є реакція групування, тобто потреба підлітків відчути приналежність до певної групи. Це пояснює чому підлітки 13-15-17 років так легко залучаються до спільноти ЛГБТ.



Статева орієнтація підлітка все ще формується, тут можливі різні експерименти, в тому числі і з представниками своєї статі. Але здебільшого це не про гомосексуалізм, а саме про експериментування.



Однак, якщо підлітка переконувати в зворотному і створювати умови для закріплення таких експериментів - він піде далі".



Повністю з аналізом КиївПрайду від Святослави Федорець, яка особисто відвідала даних захід та поспілкувалася з його учасниками та учасницями, розміщено тут.



При цьому сама психологиня наполягає, що її слова не мають нічого спільного з гомофобією.





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