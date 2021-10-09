Сексологиня Святослава Федорець заявляє, що її цькують за текст про підлітків та ЛГБТ
Заступниця директора у Асоціація сексологів та сексотерапевтів України, дійсна членкиня цієї асоціації, членкиня Української спілки психотерапевтів, співробітниця Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, сексологиня та психологиня Святослава Федорець каже, що стала об'єктом переслідування після того, як нею було оприлюднено власні враження про підлітків на КиївПрайді
За її словами, причиною тому є її особистий погляд, як фахівця, на питання сексуальності неповнолітніх, передає Еспресо.TV.
Цьому присвячені останні дописи на фейсбук-сторінці Федорець.
"Дитина народжується з сексуальністю, але дитина не народжується з статевим потягом, не народжується з статевою орієнтацією", - наголошує сексологиня.
Формування статевої орієнтації, на її думку, є передусім не фізіологічним процесом, а соціальним, тобто таким що формується під впливом оточуючих, а також того, що особа під час статевого зізрівання чує, дивиться, читає.
Саме у зв'язку з такою її публічною позицією Святославу Федорець стали звинувачувати у "антинаукових поглядах", "оціночних судженнях", а також писати на неї скарги до Української спілки психотерапевтів.
На підтвердження нею наводяться скріншоти.
Занепокоєння тих, хто скаржиться на сексологиню, передусім викликають ось ці її слова про останній КиївПрайд:
"Більшість учасників були підлітки. 13-15-17 років. Так, були присутні і люди старшого віку 20+, 30+, 40+ і т.д. Але відсоткова частка підлітків була куди більшою.
Визначною рисою підліткового віку є реакція групування, тобто потреба підлітків відчути приналежність до певної групи. Це пояснює чому підлітки 13-15-17 років так легко залучаються до спільноти ЛГБТ.
Статева орієнтація підлітка все ще формується, тут можливі різні експерименти, в тому числі і з представниками своєї статі. Але здебільшого це не про гомосексуалізм, а саме про експериментування.
Однак, якщо підлітка переконувати в зворотному і створювати умови для закріплення таких експериментів - він піде далі".
Повністю з аналізом КиївПрайду від Святослави Федорець, яка особисто відвідала даних захід та поспілкувалася з його учасниками та учасницями, розміщено тут.
При цьому сама психологиня наполягає, що її слова не мають нічого спільного з гомофобією.
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