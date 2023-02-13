Про це повідомило видання Reuters із посиланням на звіт комісії, яка займалася розслідуванням.

Зокрема, як зазначається, 77% злочинців були священниками. Більшість постраждалих - чоловіки.

За словами голови комісії, дитячого психіатра Педро Штрехта, постраждалі зазнавали насильства у католицьких школах, будинках священників, сповідальнях та інших місцях.

Також додається, що звинувачення надходили від людей різного походження з усіх регіонів Португалії, а також португальців, які живуть в інших країнах Європи, в Африці та Америці.

Окрім цього, як зазначає агентство, раніше церква запевняла, що готова "вжити відповідних заходів". Реакція голови конференції єпископів Хосе Орнеласа, який був присутній на оприлюдненні звіту, буде пізніше.

Також повідомляється, що португальська комісія розпочала свою роботу в січні минулого року, після того, як у Франції з’явився звіт про те, що близько 3 000 священників і релігійних діячів вчинили сексуальне насильство над понад 200 тисячами дітей.

Роботу комісії фінансувала Католицька церква. На запитання Reuters у грудні 2021-го, чи може це становити загрозу для незалежності комісії, Штрехт сказав, що в разі втручання церкви він "буде першим, хто вийде і заявить про це".