"Селтік" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів

Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч відбудеться у Глазго та розпочнеться о 22:00. Наживо гру покаже Megogo.

Після 4 турів "Шахтар" має 5 очок та посідає у групі F третє місце. "Селтік" з 1 пунктом на четвертій позиції.

"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 6 очками - другий. У 5-му турі німці заграють проти іспанців на своєму полі.

Ліга чемпіонів

5-й тур

25 жовтня

"Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна)

Глазго, Шотландія, стадіон "Селтік Парк"

Початок - 22:00

Пряма трансляція на Megogo

11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.

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