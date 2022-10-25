"Селтік" - "Шахтар": де та коли дивитися матч Ліги чемпіонів
У вівторок, 25 жовтня, у 5-му турі Ліги чемпіонів "Шахтар" у Глазго зустрічається з шотландським "Селтіком"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч відбудеться у Глазго та розпочнеться о 22:00. Наживо гру покаже Megogo.
Після 4 турів "Шахтар" має 5 очок та посідає у групі F третє місце. "Селтік" з 1 пунктом на четвертій позиції.
"Реал" з 10 балами лідирує та достроково гарантував собі місце у плей-офф. "Лейпциг" з 6 очками - другий. У 5-му турі німці заграють проти іспанців на своєму полі.
Ліга чемпіонів
5-й тур
25 жовтня
"Селтік" (Шотландія) - "Шахтар" (Україна)
Глазго, Шотландія, стадіон "Селтік Парк"
Початок - 22:00
Пряма трансляція на Megogo
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11 жовтня "Шахтар" зіграв внічию з "Реалом" у 4-му турі Ліги чемпіонів.
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