Семенченку оголосили підозру в зберіганні зброї

Про це в коментарі УП повідомив адвокат Семенченка Владислав Добош, а також про це йдеться в текст підозри.

Як зазначається, до справи щодо створення незаконного збройного формування та організації вчинення терористичного акту додалась ще одна – придбання та зберігання зброї (ч.3 ст.27 та ч.2 ст. 28 та ч.1 ст.263 Кримінального кодексу України).

Адвокат Семенченка зауважив, що підозра була очікувана, проте подив викликає час її вручення. Адже існування незаконного збройного формування начебто як має передбачати наявність зброї у його членів.

Добош наголосив, що підозра грунтується на свідченнях, що зброя, яку знайшло слідство, належить саме Семенченку.

У тексті підозри йдеться, що в квітні 2020 року Семенченко начебто віддав вказівку колишньому атовцю Вадиму Боровику перевезти зброю до тренувальної бази так званого незаконного військового формування у селі Сувид. Для цього Семенченко начебто дав Боровику кошти. У підозрі вказується, що Боровик усвідомлював незаконність цих дій, але перевозив зброю оскільки перебував у підпорядкування Семенченка. Весь хід операції начебто "був під особистим контролем" останнього.



26 березня Cеменченка було заарештовано на 2 місяці без права внесення застави.

Також Печерський райсуд Києва відправив екскомандира батальйону "Донбас" Анатолія Виногродського під цілодобовий домашній арешт у справі про приватну військову компанію

Згодом, Шевченко вийшов із СІЗО, заплативши 5 млн грн застави у справі про незаконну приватну військову компанію. Проте Київський апеляційний суд залишив під арештом колишнього депутата Ради Семена Семенченка у справі про створення приватної військової компанії.

22 червня Київський апеляційний суд залишив під вартою колишнього народного депутата України Семена Семенченка, підозрюваного у причетності до створення незаконного воєнізованого збройного формування.

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