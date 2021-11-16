Семеро польських поліцейських постраждали під час спроби мігрантів прорватись через кордон
Поліція Польщі повідомила про чергову спробу мігрантів прорватися через кордон, внаслідок якої було поранено семеро правоохоронців
Про це повідомляє Twitter польської поліції.
Семеро поліцейських постраждали від кинутих у них мігрантами предметів. Двох із них із пораненнями голови відправили до лікарні, у п'ятьох травмовані руки та ноги.
- 16 листопада Міноборони Польщі повідомляло про те, що застосовує проти мігрантів сльозогінний газ і поливає їх водою, а білоруси роздавали біженцям шумові гранати.
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