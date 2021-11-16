Семеро польських поліцейських постраждали під час спроби мігрантів прорватись через кордон

Про це повідомляє Twitter польської поліції.



Семеро поліцейських постраждали від кинутих у них мігрантами предметів. Двох із них із пораненнями голови відправили до лікарні, у п'ятьох травмовані руки та ноги.





Поліція додала, що відбила атаку. У польських правоохоронців кидали камінням, палицями, металевими трубами та шумовими гранами. Польська сторона стверджує, що за нападом стоїть білоруський режим.Поліція додала, що відбила атаку.