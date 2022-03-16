Сенат США одноголосно засудив і визнав Путіна воєнним злочинцем

Про це повідомляє Reuters.



Сенат США рішуче засуджує насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності, які скоїли російські військові під керівництвом Путіна.



"Всі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.



У США закликали міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо злочинів Володимира Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників.

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