Сенат США одноголосно засудив і визнав Путіна воєнним злочинцем
Сенат США одноголосно проголосував і ухвалив резолюцію, яка вимагає розслідування щодо президента Росії Володимира Путіна і його воєнних злочинів
Про це повідомляє Reuters.
Сенат США рішуче засуджує насильство, воєнні злочини, злочини проти людяності, які скоїли російські військові під керівництвом Путіна.
"Всі ми в цій залі об’єдналися разом із демократами та республіканцями, щоб сказати, що Володимир Путін не може уникнути відповідальності за звірства, скоєні проти українського народу", – сказав лідер демократичної більшості в Сенаті Чак Шумер.
У США закликали міжнародні кримінальні суди провести розслідування щодо злочинів Володимира Путіна, Ради безпеки РФ та воєначальників.
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