Сенат США схвалив оборонний бюджет: $300 млн планують виділити на допомогу Україні

Про це пише Радіо Свобода.



Сенат США проголосував за законопроєкт про виділення на оборонну сферу $770 млрд. Раніше законопроєкт підтримала Палата представників, а тепер його має підписати президент Джо Байден.



Крім витрат на оборону, документ визначає політику США щодо військовослужбовців, партнерів і союзників.



Пропозиція представників Республіканської партії щодо внесення до закону санкцій стосовно "Північного потоку-2" до законопроєкту не потрапила. Проти неї виступив Білий дім.



Також, згідно з документом, $300 млн витратять на допомогу України. Зокрема ці кошти спрямують на підтримку ЗСУ.



Ще $150 млн мають намір виділити на ініціативу гарантування безпеки Балтійського регіону.



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