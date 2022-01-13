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Сенат США відхилив проєкт про санкції щодо "Північного потоку-2"
Сенат Сполучених Штатів Америки не підтримав законопроєкт республіканця Теда Круза щодо санкцій проти "Північного потоку-2"
Голосування відбулося у четвер, 13 січня, передає Еспресо.TV.
Проєкт закону про санкції щодо газопроводу запропонував сенатор-республіканець Тед Круз. 4 січня видання Politico повідомляло, що згідно з текстом законопроєкту, "санкції щодо газопроводу були б введені протягом 15 днів після його прийняття".
Для прийняття цього законопроєкту потрібні були 60 голосів. Однак республіканцям не вдалося виграти це голосування.
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Проєкт закону про санкції щодо газопроводу запропонував сенатор-республіканець Тед Круз. 4 січня видання Politico повідомляло, що згідно з текстом законопроєкту, "санкції щодо газопроводу були б введені протягом 15 днів після його прийняття".
Для прийняття цього законопроєкту потрібні були 60 голосів. Однак республіканцям не вдалося виграти це голосування.
- Як повідомлялося раніше, Сполучені Штати Америки називають газопровід "Північний потік-2" російським геополітичним проєктом, що підриває національну та енергетичну безпеку євроатланичного товариства. Згодом президент України Володимир Зеленський закликав Сенат США підтримати законопроєкт про санкції проти "Північного потоку-2".
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