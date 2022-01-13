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Сенат США відхилив проєкт про санкції щодо "Північного потоку-2"

13 січня, 2022 четвер
23:04
Суспільство Сенат США

Сенат Сполучених Штатів Америки не підтримав законопроєкт республіканця Теда Круза щодо санкцій проти "Північного потоку-2"

Голосування відбулося у четвер, 13 січня, передає Еспресо.TV.

Проєкт закону про санкції щодо газопроводу запропонував сенатор-республіканець Тед Круз. 4 січня видання Politico повідомляло, що згідно з текстом законопроєкту, "санкції щодо газопроводу були б введені протягом 15 днів після його прийняття".

Для прийняття цього законопроєкту потрібні були 60 голосів. Однак республіканцям не вдалося виграти це голосування.
 
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Новини
Сенат США
санкції
газопровід
Тед Круз
Північний потік-2
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